Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:44, 16 октября 2024Россия

В небе над российским регионом сбили беспилотник

Губернатор Гусев: средства ПВО сбили БПЛА в небе над Воронежской областью

Фото: Ali Hashisho / Globallookpress.com

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале рассказал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над регионом.

«Дежурными средствами ПВО и силами РЭБ на территории региона обнаружен и подавлен БПЛА», — сказано в сообщении.

По его словам, согласно предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские дроны продолжают наносить удары по территории региона. В селе Борисовка Волоконовского района в результате детонации беспилотного летательного аппарата осколками были посечены заборы двух частных домовладений. В селе Тишанка дрон атаковал стоявшую во дворе «ГАЗель», транспортное средство получило повреждения.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В МАК назвали причины крушения Ми-8 на Камчатке. Почему вертолет разбился?

      В Белгородской области рассказали о задачах добровольческого отряда «Барс»

      В небе над российским регионом сбили беспилотник

      В деле о некачественных бронежилетах появился новый фигурант

      Россиянка описала жителей одного города США фразой «эти люди давно потеряли надежду»

      Во Франции завели дело на подозреваемого в подготовке беспорядков россиянина

      Коровы затоптали женщину

      Женщина столкнулась с нетипичным проявлением сильного оргазма и попросила совета

      Основательница Wildberries обвинила Бакальчука в подготовке провокаций

      Зейналова вручила президенту Маврикия верительные грамоты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше