В небе над российским регионом сбили беспилотник

Губернатор Гусев: средства ПВО сбили БПЛА в небе над Воронежской областью

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале рассказал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над регионом.

«Дежурными средствами ПВО и силами РЭБ на территории региона обнаружен и подавлен БПЛА», — сказано в сообщении.

По его словам, согласно предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские дроны продолжают наносить удары по территории региона. В селе Борисовка Волоконовского района в результате детонации беспилотного летательного аппарата осколками были посечены заборы двух частных домовладений. В селе Тишанка дрон атаковал стоявшую во дворе «ГАЗель», транспортное средство получило повреждения.