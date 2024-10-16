В небе над российским регионом сбили беспилотник

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале рассказал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над регионом.
«Дежурными средствами ПВО и силами РЭБ на территории региона обнаружен и подавлен БПЛА», — сказано в сообщении.
По его словам, согласно предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские дроны продолжают наносить удары по территории региона. В селе Борисовка Волоконовского района в результате детонации беспилотного летательного аппарата осколками были посечены заборы двух частных домовладений. В селе Тишанка дрон атаковал стоявшую во дворе «ГАЗель», транспортное средство получило повреждения.