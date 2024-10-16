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14:58, 16 октября 2024Экономика

В России подешевели частные дома

«Мир квартир»: частные дома подешевели в 54 регионах России

В России частные дома подешевели в третьем квартале 2024 года в 54 регионах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Мир квартир».

Частное жилье подорожало в 31 регионе из 85 исследованных, сильнее всего — в Магаданской области (плюс 12 процентов), Ингушетии (плюс 8 процентов), Тюменской (плюс 7 процентов), Владимирской (плюс 6 процентов) и Калужской (плюс 6 процентов) областях. Снижение сильнее всего затронуло Мурманскую (минус 9 процентов), Томскую (минус 9 процентов), Московскую область (минус 7 процентов), Санкт-Петербург (минус 7 процентов) и Смоленскую (минус 7 процентов) области. В столице дома подешевели на 0,4 процента. В среднем снижение цены составило один процент — цена достигла 7,1 миллиона рублей.

По словам гендиректора «Мира квартир» Павла Луценко, россияне с ростом ключевой ставки предпочитают не покупать недвижимость, а хранить деньги на банковских вкладах. Предложение коттеджей в третьем квартале выросло на 22 процента. В настоящее время россияне отдают предпочтения недорогим дачам, добавил он.

В октябре 2024 года средняя стоимость строительства частного дома в России достигла почти 5,8 миллиона рублей. Средняя цена проекта достигла 7,5 миллиона рублей за 117-метровый дом. Стоимость строительства усредненного проекта оставалась стабильной (4,8-5,8 миллиона рублей) с мая 2024 года.

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      Мария Черкасова
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