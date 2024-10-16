В России сотни выброшенных на помойку около храма икон сняли на видео

В Ростове-на-Дону сотни икон выбросили на свалку рядом с храмом

Сотни икон нашли выброшенными на помойку в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает сетевое издание 161.RU в Telegram.

На снятой очевидцем записи видно большое количество изображений святых, сваленных в картонную коробку и лежащих среди мусора.

Иконы были обнаружены на стихийной свалке неподалеку от храма Сергия Радонежского в Левенцовском районе города, отмечает издание.

В местной митрополии заявили, что в случае негодности икон их допускается сжечь или закопать в безлюдном месте. При этом расценивать инцидент как оскорбление чувств верующих там отказались. «Не надо сходить с ума», — сказал пресс-секретарь митрополии Игорь Петровский.

Ранее в Чечне заявили о начале расследования в отношении педагога Мансура Жабраилова, который оскорблял в интернете христиан. Сам мужчина записал видеообращение, в котором назвал свои действия недопустимыми. При этом Жабраилов указал, что «забылся» из-за нападок на религию, которую исповедует он сам.