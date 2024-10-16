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15:24, 16 октября 2024Экономика

В России захотели усложнить мошенникам банковские онлайн-операции

Вице-премьер Григоренко: власти РФ готовят законопроект по борьбе с мошенниками

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В настоящее время правительство РФ совместно с Центробанком (ЦБ) разрабатывают законопроект по борьбе с финансовым мошенничеством в интернете. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко, его слова приводит «Интерфакс».

В этом документе, подчеркнул он, будут представлены меры, которые усложнят финансовым злоумышленникам возможность проводить различные банковские операции в интернете. Для их совершения потребуется пройти клиентскую идентификацию, в том числе с использованием биометрических данных. Подобные меры помогут обезопасить граждан от посторонних действий с их картами или счетами.

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Григоренко добавил, что еще одной мерой по борьбе с мошенниками может стать предоставление гражданам возможности заранее оформить отказ от привлечения онлайн-кредитов. В качестве дополнительного варианта он назвал усложнение выдачи интернет-займов на счета третьих лиц. «То есть это такой набор мер, который, на наш взгляд, позволит усложнить совершение мошеннических операций и где-то даже предотвратит их», — резюмировал вице-премьер.

Ранее ЦБ предпринял еще одну меру по борьбе с финансовыми злоумышленниками. С 25 июля 2024 года руководство регулятора обязало российские финансовые организации приостанавливать денежные переводы, если до совершения операции клиент долго разговаривал по телефону или получал подозрительные сообщения от третьих лиц. Для подобных операций ЦБ ввел так называемый «период охлаждения». Если спустя два дня клиент все же решит перевести деньги на этот же подозрительный счет, банк обязан исполнить такое поручение. В этом случае полную финансовую ответственность будет нести только сам клиент.

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      Анатолий Акулов
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