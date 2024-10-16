В Венгрии раскрыли цель создания международной группы «Друзей мира»

Сийярто: группа «Друзья мира» хочет показать, что страны желают мира на Украине

Международная группа стран «Друзья мира», в которую входят государства Глобального Юга, в первую очередь хочет показать, что мировое большинство желает установления мира на Украине. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

«Цель [создания группы] — показать миру, что большинство стран выступает за мир. Мы надеемся, что группа "Друзья мира" будет большой, будет сильной, заставит голос мира быть услышанным. Затем, надеюсь, после предпочтительного результата президентских выборов в США всеобщая атмосфера изменится [в пользу мирных переговоров]», — заявил венгерский министр.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил о намерении Китая, Бразилии и других стран создать платформу «Друзья мира», чтобы совместно способствовать разрешению ситуации на Украине.