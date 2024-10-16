Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:31, 16 октября 2024Мир

В Венгрии раскрыли цель создания международной группы «Друзей мира»

Сийярто: группа «Друзья мира» хочет показать, что страны желают мира на Украине

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Международная группа стран «Друзья мира», в которую входят государства Глобального Юга, в первую очередь хочет показать, что мировое большинство желает установления мира на Украине. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

«Цель [создания группы] — показать миру, что большинство стран выступает за мир. Мы надеемся, что группа "Друзья мира" будет большой, будет сильной, заставит голос мира быть услышанным. Затем, надеюсь, после предпочтительного результата президентских выборов в США всеобщая атмосфера изменится [в пользу мирных переговоров]», — заявил венгерский министр.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил о намерении Китая, Бразилии и других стран создать платформу «Друзья мира», чтобы совместно способствовать разрешению ситуации на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Чинят потихонечку». Дрейфовавший 67 дней в Охотском море россиянин дал первый комментарий журналистам

      В Госдуме увидели взаимосвязь между доставкой бензопил в зону СВО и продвижением армии

      В Москве растаял снег

      Россиянам раскрыли полезные свойства китайской лапши

      У австралопитеков обнаружили неожиданное сходство с людьми

      Протестующие против туризма в популярной стране Европы ворвались в отель и попали на видео

      Переживший 67 дней дрейфа россиянин смог заговорить через несколько часов после спасения

      Пять волейбольных команд в США отказались играть с соперницами из-за трансгендера

      В России замедлились темпы кредитования малого и среднего бизнеса

      Украинские военкомы насильно задержали привезшего продукты водителя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше