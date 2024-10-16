В ВСУ сообщили об изменении российскими войсками тактики штурмов

Офицер ВСУ Габинет: российские войска изменили тактику штурмов

Военные Вооруженных сил России изменили тактику штурмов и стали передвигаться по 1-2 человека. Об этом сообщил замкомандира 5-й отдельной штурмовой бригады Руслан Габинет, передает «Страна.ua».

По его словам, два солдата штурмуют укрепления, сохраняя дистанцию между друг другом в 50-100 метров, чтобы артиллерия не могла сразу их поразить одним выстрелом. Таким образом российские войска истощают оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ), проводя подобные операции по 6-7 раз в сутки, что однако не означает, что было 6-7 таких групп. Их пытаются атаковать дронами.

«Вот одна группа в 2 человека двигается — мы ее уничтожаем, а за ней на расстоянии 500 метров движется еще одна двойка. И они двигаются, я бы сказал, непрерывно и круглосуточно», — рассказал военный.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России сковали логистику ВСУ под Угледаром. Сообщается, что это облегчит продвижение российских войск на стратегически важных направлениях.