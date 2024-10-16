Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:51, 16 октября 2024Бывший СССР

В ВСУ сообщили об изменении российскими войсками тактики штурмов

Офицер ВСУ Габинет: российские войска изменили тактику штурмов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военные Вооруженных сил России изменили тактику штурмов и стали передвигаться по 1-2 человека. Об этом сообщил замкомандира 5-й отдельной штурмовой бригады Руслан Габинет, передает «Страна.ua».

По его словам, два солдата штурмуют укрепления, сохраняя дистанцию между друг другом в 50-100 метров, чтобы артиллерия не могла сразу их поразить одним выстрелом. Таким образом российские войска истощают оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ), проводя подобные операции по 6-7 раз в сутки, что однако не означает, что было 6-7 таких групп. Их пытаются атаковать дронами.

«Вот одна группа в 2 человека двигается — мы ее уничтожаем, а за ней на расстоянии 500 метров движется еще одна двойка. И они двигаются, я бы сказал, непрерывно и круглосуточно», — рассказал военный.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России сковали логистику ВСУ под Угледаром. Сообщается, что это облегчит продвижение российских войск на стратегически важных направлениях.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль впервые отреагировал на заявление Кадырова о подготовке покушения на него. Главе Чечни советуют идти в полицию

      Второе дело основателя РДК Капустина начнут слушать 28 октября

      В Подмосковье открыли долгожданный участок трассы М-5

      В ВСУ сообщили об изменении российскими войсками тактики штурмов

      Раскрыта причина обмана о разводе Канье Уэста с женой

      Взорвавшийся бензовоз убил 94 человека в Нигере

      Более миллиона жителей Северной Кореи решили вступить в армию из-за напряженности с Югом

      Медведева рассказала о не вышедшем интервью с Инстасамкой

      Цветная капуста отправила женщину в нокаут

      SpaceX на порядок увеличит скорость Starlink

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше