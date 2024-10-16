ВС России сковали логистику ВСУ под Угледаром

ТАСС: ВС России уничтожили снабжавшую бойцов ВСУ под Угледаром магистраль

ВС России уничтожили магистраль, снабжавшую бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром, в селе Катериновка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Магистраль, которая ведет из Катериновки в Елизаветовку, разрезана, фактически уничтожена. По ней снабжалась группировка ВСУ, которая из Угледара отходила, в том числе в Катериновку», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что таким образом российские военные сковали логистику украинской армии на данном участке фронта. Силовики также подчеркнули, что уничтожение магистрали усложнит положение ВСУ и облегчит продвижение российских войск на стратегически важных направлениях.

Минобороны России сообщило о взятии Угледара под контроль российскими военными 3 октября. Бои за город шли более двух лет. До начала боевых действий там проживало около 15 тысяч человек.