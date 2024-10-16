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17:28, 16 октября 2024Забота о себе

Врач порекомендовала несколько осенних суперфудов

Диетолог Бинатова: осенью стоит есть гранаты, тыкву и облепиху

Фото: Dagmara Dombrovska / Reuters

В сезон простуд стоит обратить внимание на сезонные продукты, рассказала врач-эндокринолог, диетолог Эльвина Бинатова. Несколько осенних суперфудов она порекомендовала в беседе с «Известиями».

Главным осенним суперфудом Михалева назвала гранат, богатый витамином С и антиоксидантами. Регулярное употребление граната, по словам врача, помогает в профилактике рака, диабета и проблем с сердечно-сосудистой системой. «Гранат также полезен для работы кишечника благодаря содержанию клетчатки и фруктовых кислот. А антоцианы, придающие плоду красный цвет, защищают клетки организма от оксидативного стресса», — сказала Бинатова.

Также сезонными суперфудами она назвала богатую улучшающими работу ЖКТ пищевыми волокнами и бета-каротином тыкву, клюкву, содержащую витамин С, витамины группы B, магний, селен и цинк, и облепиху. Последняя, рассказала врач, содержит цинк, магний и селен, а также растворимые пищевые волокна и бета-каротин.

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Сезонные грибы Бинатова назвала уникальным источником белка, витамина D и клетчатки. Грибы поддерживают работу кишечника и питают полезные бактерии, а также содержат антиоксиданты, которые защищают организм от старения.

Все вышеперечисленные суперфуды должны быть собраны в экологически чистых местах, чтобы помочь пережить осенний период без болезней, усталости и витаминной недостаточности, заключила эндокринолог.

Ранее медицинский психолог Валерия Мошняцкая рассказала о причинах появления осенней хандры. Эксперт заявила, что апатия возникает прежде всего из-за того, что человек вынужден адаптироваться к уменьшению количества солнечного света.

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      Александра Лисица
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