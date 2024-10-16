Врачи назвали три самые полезные для сердца ягоды

Продеус: черника и клюква снижают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний

Врач-иммунолог и аллерголог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвал три самые полезные для здоровья сердца ягоды. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Продеус рассказал, что регулярное употребление клубники, черники и клюквы снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. «Проведены великие, большие исследования, показывающие пользу этих ягод», — отметил медик.

Ранее врач-терапевт Елена Малышева и Андрей Продеус назвали способы предсказать инсульт за 10 лет до диагноза. В частности, по их словам, определить, грозит ли человеку инсульт, поможет тест Струпа.

До этого врач общей практики Александр Мясников раскрыл неожиданные свойства черешни. По словам доктора, эта ягода благодаря содержанию большого количества антиоксидантов также снижает риск болезней сердца, а также развития рака.