ВС России освободили два села в ДНР и ЛНР

Российская армия освободила села Невское в ЛНР и Красный Яр в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России освободили два населенных пункта в Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом указано в сообщении в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

«Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Красный Яр в ДНР», — сообщили в ведомстве. В то же время военнослужащие группировки войск «Запад» освободили село Невское в ЛНР.

Также Российская армия поразила шесть бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Вишневого, Новоселидовки, Дзержинска, Воздвиженки, Селидово и Сухой Балки. «Западная» группировка войск, в свою очередь, ударила по позициям пяти украинских бригад возле Купянска, Новоосиново, Берестового, Зеленого Гая и Глушковки.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравление российским военнослужащим, освобождавшим населенный пункт Михайловка в ДНР. Он отметил, что соединение успешно выполняет задачи в зоне специальной военной операции (СВО).