ВСУ сбросили с дрона противотанковую мину на пути к передовой в Курской области

ВСУ сбросили с БПЛА противотанковую мину на пути к передовой в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) противотанковую мину на пути к передовой в Курской области, передает ТАСС.

Как рассказали саперы-десантники из состава войск группировки «Север», модифицированную танковую мину сбросили с тяжелого украинского дрона «Баба-яга» на дороге к передовым российским позициям в Глушковском районе.

«Нашли переделанную под сброс противотанковую мину. Работает на металл, на специальном датчике. То есть гусеницу или колесо разрывает на технике. И с оружием, в бронежилетах нельзя подходить», — уточнил российский военный.

По словам военнослужащего, саперы планируют уничтожать мину накладным зарядом, который подкладывается к боеприпасу и взрывается.

Ранее Минобороны показало кадры удара «Иноходца» по танку ВСУ в Курской области. Технику уничтожили.