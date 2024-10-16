Законопроект о запрете идеологии чайлдфри отозвали из Госдумы

Парламент Башкирии отозвал из ГД законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Парламент Башкирии (Курултай) отозвал из Государственной Думы (ГД) законопроект о запрете идеологии чайлдфри. Об этом сообщается в Telegram-канале госсобрания республики.

Речь идет о документе, внесенном Курултаем в ГД еще в сентябре 2022 года. Тогда правительство не поддержало инициативу, так как сочло предложенные башкирскими депутатами меры излишними и недостаточно четко определенными.

Объясняя причину отзыва документа, в Курултае сообщили, что внесенный ранее в Госдуму проект уже выполнил свою функцию и поднял общественную дискуссию о пропаганде бездетности. Спикер парламента Башкирии Константин Толкачев сообщил, что внесенный в Думу более новый проект о чайлдфри не дублирует, а развивает башкирскую инициативу, в связи с чем депутаты Курултая решили поддержать законопроекты депутатов ГД.

«Идеи праздной жизни без обязательств противоречат образу традиционной семьи (...) Чтобы выбраться из демографической ямы, нужно в том числе купировать информационные угрозы», — подчеркнул Толкачев.

Таким образом, в Госдуме остался лишь законопроект от сентября 2024 года, внесенный парламентариями во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным и главой Совфеда Валентиной Матвиенко.

Ранее комитет Госдумы поддержал законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в России и рекомендовал депутатам принять его в первом чтении. Информацию, пропагандирующую полный отказ от детей в семьях, предложили запретить распространять в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.