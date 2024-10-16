Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:51, 16 октября 2024Россия

Законопроект о запрете идеологии чайлдфри отозвали из Госдумы

Парламент Башкирии отозвал из ГД законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Globallookpress.com

Парламент Башкирии (Курултай) отозвал из Государственной Думы (ГД) законопроект о запрете идеологии чайлдфри. Об этом сообщается в Telegram-канале госсобрания республики.

Речь идет о документе, внесенном Курултаем в ГД еще в сентябре 2022 года. Тогда правительство не поддержало инициативу, так как сочло предложенные башкирскими депутатами меры излишними и недостаточно четко определенными.

Объясняя причину отзыва документа, в Курултае сообщили, что внесенный ранее в Госдуму проект уже выполнил свою функцию и поднял общественную дискуссию о пропаганде бездетности. Спикер парламента Башкирии Константин Толкачев сообщил, что внесенный в Думу более новый проект о чайлдфри не дублирует, а развивает башкирскую инициативу, в связи с чем депутаты Курултая решили поддержать законопроекты депутатов ГД.

Материалы по теме:
Кто такие чайлдфри и чего они хотят? Почему они отказываются от идеи родить ребенка и как много среди них россиян?
Кто такие чайлдфри и чего они хотят?Почему они отказываются от идеи родить ребенка и как много среди них россиян?
21 августа 2022
«Люди заводят детей, когда им не страшно» В России готовят новый запрет — говорить о чайлдфри. Чем это опасно?
«Люди заводят детей, когда им не страшно»В России готовят новый запрет — говорить о чайлдфри. Чем это опасно?
18 февраля 2022

«Идеи праздной жизни без обязательств противоречат образу традиционной семьи (...) Чтобы выбраться из демографической ямы, нужно в том числе купировать информационные угрозы», — подчеркнул Толкачев.

Таким образом, в Госдуме остался лишь законопроект от сентября 2024 года, внесенный парламентариями во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным и главой Совфеда Валентиной Матвиенко.

Ранее комитет Госдумы поддержал законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в России и рекомендовал депутатам принять его в первом чтении. Информацию, пропагандирующую полный отказ от детей в семьях, предложили запретить распространять в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский представил украинским депутатам «план победы». В Верховной Раде посчитали его нереалистичным

      В Москве прошел Международный фестиваль для незрячих людей «Белая трость»

      Популярная российская журналистка призналась в заимствовании идей у Собчак

      В России две школьницы станцевали на могиле бойца СВО и поплатились

      В России раскрыли возможное содержание секретных пунктов «плана победы» Зеленского

      Президента Польши испугали выпускники МГИМО

      Застрявший на 67 дней в Охотском море россиянин рассказал о подготовке к своим похоронам

      В Кремле прокомментировали возможность продления саммита БРИКС в Казани

      Законопроект о запрете идеологии чайлдфри отозвали из Госдумы

      Зеленский предложил разместить «неядерный пакет сдерживания» России на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше