Зеленский рассказал о секретных пунктах в «плане победы»

Зеленский: два секретных приложения в «плане победы» опубликованы не будут

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что два секретных приложения в его «плане победы» опубликованы не будут. Об этом он заявил в ходе представления документа Верховной Раде, видео выступления опубликовано в Telegram-канале украинского лидера.

«У оборонного пункта плана есть секретное приложение. К нему имеют доступ страны, обладающие соответствующим военным потенциалом», — рассказал Зеленский.

По словам президента Украины, секретное приложение также есть у пункта «плана» про неядерное сдерживание России. Глава государства уточнил, что доступ к нему был предоставлен лидерам США, Великобритании, Франции, Италии и Германии.

16 октября Зеленский представил Верховной Раде Украины свой «план победы». Он включил в документ пять пунктов, в том числе приглашение Киева в НАТО в ближайшее время, перевод военных действий на территорию России и подписание с Евросоюзом и США специального соглашения о совместной защите и инвестировании в добычу и использование урана, титана и лития.