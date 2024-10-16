Жена футболиста Тарасова раскрыла секрет похудения на четыре килограмма за неделю

«Вторая вице-мисс Россия — 2014» Анастасия Костенко раскрыла секрет похудения на четыре килограмма за неделю. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Жена футболиста Дмитрия Тарасова записала в сторис видео (на момент написания новости оно удалено), в котором показала изменившуюся фигуру в розовом кроп-топе и шортах. По словам Костенко, за неделю пребывания с сыном на лечении она сбросила вес.

«Надо искать во всем позитив. Например, за неделю стресса я потеряла четыре килограмма!» — заявила она.

В мае Анастасия Костенко раскрыла свой вес после четвертых родов. На тот момент блогерша весила 59 килограммов.