Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:14, 16 октября 2024Забота о себе

Женщина пожаловалась на усталость от мужа-алкоголика и получила совет

Фото: Marcelo Matarazzo / Unsplash

За советом к эксперту по отношениям Энни Лейн обратилась женщина, пожаловавшаяся на усталость от мужа-алкоголика. Ее письмо и ответ, который она получила, публикует mLive.

Женщина призналась, что почти 30 лет назад у нее был любовник, но ей и мужу удалось сохранить семью. Однако в последние годы отношения в браке испортились. Автор письма добавила, что в последние годы она зарабатывает намного больше мужа, а он отказывается искать другую работу.

«Мы словно плывем по течению. После моей интрижки муж стал пить. До сих пор он винит в своем поведении мою прошлую ошибку. Когда к нам приезжают внуки, муж перестает пить, но потом вновь возвращается к алкоголю. Как понять, что нам пора расстаться?» — спросила она.

Материалы по теме:
«Две женщины подарят мужчине больше любви» Истории российских семей, которые выбрали многоженство
«Две женщины подарят мужчине больше любви»Истории российских семей, которые выбрали многоженство
14 сентября 2022
«Мужчины здесь были ленивы и бесполезны» Убийства, тайные обряды и жены в подарок: как европейцы открывали для себя Азию
«Мужчины здесь были ленивы и бесполезны»Убийства, тайные обряды и жены в подарок: как европейцы открывали для себя Азию
18 сентября 2022

Лейн ответила, что мужчина выбрал роль жертвы, поэтому и оправдывает свою пагубную привычку поведением жены, и подчеркнула, что для мужа алкоголь важнее брака. По ее мнению, ситуация может исправиться в лучшую сторону, если мужчина признает наличие проблемы с алкоголем и обратится за профессиональной помощью

«В то же время важно поставить на первое место собственное благополучие. Вы заслуживаете отношений, в которых оба партнера преданы друг другу. Если ваш муж отказывается брать на себя ответственность или искать помощи, возможно, пришло время перемен в жизни», — заключила Лейн.

Ранее психолог Сюзан Троттер и эксперт по отношениям Хизер Хаген рассказали, что многие люди после разрыва отношений продолжают общаться с бывшими партнерами, что лишает их возможности двигаться дальше. Они заверили, что пережить расставание можно в том случае, если полностью прекратить общение с экс-партнером, даже если хочется переписываться с ним или он присылает сообщения.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Названы сроки принятия решения о внесении России в черный список ФАТФ, чего с 2022 года добивается Киев. Чем это грозит?

      Суд арестовал счета и объекты недвижимости генерала Кузнецова

      Женщина пожаловалась на усталость от мужа-алкоголика и получила совет

      Харрис призвала продолжать поддержку других стран

      Очередную надзирательницу из печально известной тюрьмы обвинили в отношениях с заключенным

      Премьер Катара обвинил Израиль в в препятствовании прекращению огня в секторе Газе

      Визит премьер-министра Украины в Швейцарию отменили по форс-мажорным причинам

      Рубль впервые стал главной валютой для расчетов со странами Азии

      В Италии заявили о введении жестких ограничений на экспорт вооружений в Израиль

      Министр обороны России поздравил с освобождением Михайловки в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше