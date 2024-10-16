Женщина пожаловалась на усталость от мужа-алкоголика и получила совет

За советом к эксперту по отношениям Энни Лейн обратилась женщина, пожаловавшаяся на усталость от мужа-алкоголика. Ее письмо и ответ, который она получила, публикует mLive.

Женщина призналась, что почти 30 лет назад у нее был любовник, но ей и мужу удалось сохранить семью. Однако в последние годы отношения в браке испортились. Автор письма добавила, что в последние годы она зарабатывает намного больше мужа, а он отказывается искать другую работу.

«Мы словно плывем по течению. После моей интрижки муж стал пить. До сих пор он винит в своем поведении мою прошлую ошибку. Когда к нам приезжают внуки, муж перестает пить, но потом вновь возвращается к алкоголю. Как понять, что нам пора расстаться?» — спросила она.

Лейн ответила, что мужчина выбрал роль жертвы, поэтому и оправдывает свою пагубную привычку поведением жены, и подчеркнула, что для мужа алкоголь важнее брака. По ее мнению, ситуация может исправиться в лучшую сторону, если мужчина признает наличие проблемы с алкоголем и обратится за профессиональной помощью

«В то же время важно поставить на первое место собственное благополучие. Вы заслуживаете отношений, в которых оба партнера преданы друг другу. Если ваш муж отказывается брать на себя ответственность или искать помощи, возможно, пришло время перемен в жизни», — заключила Лейн.

Ранее психолог Сюзан Троттер и эксперт по отношениям Хизер Хаген рассказали, что многие люди после разрыва отношений продолжают общаться с бывшими партнерами, что лишает их возможности двигаться дальше. Они заверили, что пережить расставание можно в том случае, если полностью прекратить общение с экс-партнером, даже если хочется переписываться с ним или он присылает сообщения.