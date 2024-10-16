Жители российского города пожаловались на кидающих снежки в окна школьников

В Екатеринбурге жители пожаловались на «обстреливающих» окна снежками школьников

Жители одной из квартир ЖК комфорт-класса «Просторы» в Екатеринбурге пожаловались на школьников, которые два года подряд «обстреливают» окна снежками. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Школьники начинают кидаться в окна с первым снегом. Владельцам квартиры пришлось заснять «обстрел» на видео и написать заявление в полицию. На опубликованных кадрах видно, что два ребенка собирают снежки из только что выпавшего снега и кидают их в сторону дома выше первого этажа.

Ранее жители более 800 домов в Твери пожаловались на отсутствие отопления при нулевой температуре по ночам. Отопительный сезон в городе начался на прошлой неделе, в городе уже прошел первый снег, а по ночам температура опускается до нуля градусов. В городской администрации пообещали в скором времени устранить проблему.