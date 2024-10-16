Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:18, 16 октября 2024Экономика

Жители российского города пожаловались на кидающих снежки в окна школьников

В Екатеринбурге жители пожаловались на «обстреливающих» окна снежками школьников

Фото: Ermolaev Alexander / Shutterstock / Fotodom

Жители одной из квартир ЖК комфорт-класса «Просторы» в Екатеринбурге пожаловались на школьников, которые два года подряд «обстреливают» окна снежками. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Школьники начинают кидаться в окна с первым снегом. Владельцам квартиры пришлось заснять «обстрел» на видео и написать заявление в полицию. На опубликованных кадрах видно, что два ребенка собирают снежки из только что выпавшего снега и кидают их в сторону дома выше первого этажа.

Ранее жители более 800 домов в Твери пожаловались на отсутствие отопления при нулевой температуре по ночам. Отопительный сезон в городе начался на прошлой неделе, в городе уже прошел первый снег, а по ночам температура опускается до нуля градусов. В городской администрации пообещали в скором времени устранить проблему.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль впервые отреагировал на заявление Кадырова о подготовке покушения на него. Главе Чечни советуют идти в полицию

      Медведева рассказала о не вышедшем интервью с Инстасамкой

      Цветная капуста отправила женщину в нокаут

      SpaceX на порядок увеличит скорость Starlink

      Звездный хирург раскрыл популярные у мужчин пластические операции

      Задержание ФСБ россиянки за призывы к насилию против русских попало на видео

      В БАПОР заявили о возобновлении финансирования почти всеми странами

      ЦБ спрогнозировал рост доли безналичных платежей в России

      Две категории россиян предупредили об атаках мошенников

      В экс-гитариста Оззи Осборна выстрелили во время прогулки с собакой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше