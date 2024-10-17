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08:16, 17 октября 2024Россия

Биолог рассказала о «крышесносящей» истории открытия смертельного вируса Марбург

Биолог Баранова назвала крышесносящей историю открытия вируса Марбург в Германии

Фото: ullstein bild / Getty Images

История открытия смертельного вируса Марбург, названного в честь немецкого города, где и произошла первая вспышка инфекции, — «крышесносящая», заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мэйсона (США) Анча Баранова. Эту историю она пересказала в интервью «Ленте.ру».

По ее словам, о вирусе узнали в 1967 году в Германии — тогда немецкие ученые приобрели зеленых мартышек из джунглей Уганды для проведения исследований. Животных в клетках переправили в немецкий город Марбург. До этого они побывали на передержке в другом европейском городе — Лондоне. Но там никто не подхватил вирус.

В Германии мартышкам вводили различные препараты, чтобы исследовать их влияние на организм, а затем усыпили и начали изучать ткани и органы животных. Среди прочего, ученые взвешивали органы мартышек — например, почки и сердце — и осматривали их на наличие отеков. Во время такой работы специалисты, как отметила Баранова, находятся в близком контакте с материалом, а сам процесс требует внимания к каждой детали.

Оказалось, что мартышки больны вирусом, который до этого времени не был известен в природе. Люди, контактировавшие с обезьянами, начали болеть, их госпитализировали. Первые десять дней их наблюдали дома, но затем состояние ухудшилось, и их перевели в больницу. Некоторые скончались

Анча Барановабиолог

По итогам проведенного специалистами расследования выяснилось, что в то время вирус не передавался от человека к человеку — именно поэтому во время передержки обезьян в Лондоне никто не заболел, рассказала Баранова. Она добавила, что все случаи инфицирования произошли после контакта людей с жидкостями и тканями мартышек. Так, 25 пациентов заразились после прямого контакта, еще шесть случаев инфицирования были промежуточными — то есть заразившиеся контактировали не с тканями мартышек, а с инструментами, которые использовались при работе с животными из Уганды.

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Летальность вируса Марбург составляет от 25 до 80 процентов. Его главным симптомом является высокая температура, которая держится более двух недель. В результате заражения оказываются поражены все внутренние органы и системы организма. Сначала у пациентов появляется диарея и рвота, затем развивается геморрагический синдром и нарушение циркуляции крови, в результате чего возникает некроз тканей.

Вместе с тем, как заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова, России неизлечимый африканский вирус Марбург не грозит. При этом она признала, что он может быть завезен в Россию, но риска распространения инфекции по стране нет.

ЖЗЛ
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