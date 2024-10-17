Генконсульство Узбекистана предостерегло граждан от участия в боевых действиях

Генконсульство Узбекистана призвало граждан не участвовать в боевых действиях

Генконсульство Узбекистана в Казани призвало граждан не участвовать в боевых действиях на территории других стран. Об этом пресс-служба консульства написала в Telegram.

«Генеральное консульство Республики Узбекистан в городе Казань вновь предостерегает соотечественников от участия в боевых действиях на территории иностранных государств, за которое установлена уголовная ответственность», — говорится в публикации.

Генконсульство подчеркнуло, что узбекским гражданам грозит лишение свободы сроком до десяти лет за участие в конфликтах иностранных государств. Ведомство также призывает граждан не поддаваться на провокации.

Ранее МИД Киргизии призвал воздержаться от поездок в Курскую и Белгородскую области России в связи с введением режима чрезвычайной ситуации федерального уровня.