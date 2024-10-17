Глава администрации Часова Яра рассказал об атаке российского дрона

Глава администрации Часова Яра Чаус рассказал об атаке российского дрона

Глава городской военной администрации Часова Яра Сергей Чаус рассказал об атаке российского дрона. Его слова приводит «Украинская правда».

Он заявил, что в его автомобиль попал российский FPV-дрон. Как утверждает Чаус, это произошло 16 октября, когда машина выезжала из микрорайона города в сторону соседнего села Николаевка.

14 октября на Украине заявил о продвижении российских войск в районе Часова Яра. Как уточнялось, военные РФ продвинулись к югу от города. Кроме того, сообщалось, что силы России взяли под контроль развилку дорог, ведущую в населенный пункт из Константиновки.

В сентябре российские штурмовики рассказали о боях около Часова Яра. Как отмечалось, вытеснение украинских сил позволит армии России взять под контроль не только сам город, но и прилегающие к нему населенные пункты.