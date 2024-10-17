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17:15, 17 октября 2024Бывший СССР

Глава администрации Часова Яра рассказал об атаке российского дрона

Глава администрации Часова Яра Чаус рассказал об атаке российского дрона

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Глава городской военной администрации Часова Яра Сергей Чаус рассказал об атаке российского дрона. Его слова приводит «Украинская правда».

Он заявил, что в его автомобиль попал российский FPV-дрон. Как утверждает Чаус, это произошло 16 октября, когда машина выезжала из микрорайона города в сторону соседнего села Николаевка.

14 октября на Украине заявил о продвижении российских войск в районе Часова Яра. Как уточнялось, военные РФ продвинулись к югу от города. Кроме того, сообщалось, что силы России взяли под контроль развилку дорог, ведущую в населенный пункт из Константиновки.

В сентябре российские штурмовики рассказали о боях около Часова Яра. Как отмечалось, вытеснение украинских сил позволит армии России взять под контроль не только сам город, но и прилегающие к нему населенные пункты.

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      Алевтина Запольская
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