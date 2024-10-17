В Госдуме отреагировали на разводы россиян из-за дорогой коммуналки

Депутат Якубовский: решить проблему с разводами из-за коммуналки в возможно

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский высказался о проблеме фиктивных разводов ради льготы на оплату услуг ЖКХ. Сложившуюся ситуацию он прокомментировал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось о том, что в Бурятии женщины разводятся с мужьями, чтобы получать статус матери-одиночки и субсидии на оплату света и отопления. Льгота предоставляется в размере до 22 процентов от трат по квитанциям.

«Решение проблемы мне видится в нескольких направлениях. Установление максимально допустимой доли расходов граждан у нас не ограничено законодательством, и каждый регион может установить дополнительные критерии как по размеру такой допустимой доли для всех жителей, которая будет ниже 22 процентов, так и для отдельных категорий граждан, в том числе молодых семей и семей с детьми», — поделился депутат.

Он также указал на необходимость дополнительного субсидирования услуг ЖКХ в тех населенных пунктах, где используются дорогостоящие источники тепла для оказания отопительных услуг.

Но одними субсидиями мы не решим проблему. Мы нуждаемся в ускорении модернизации инженерных систем ЖКХ, в том числе с использованием новейших технологий энергосбережения. В рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни" такие мероприятия и такой подход должны стать одними из определяющих Александр Якубовский депутат Госдумы

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал высокие тарифы наиболее острой проблемой для россиян в сфере ЖКХ. Самую частую жалобу политик определил, опубликовав в своем Telegram-канале соответствующий опрос. За высокие тарифы ЖКХ и несоответствие качества услуг их цене проголосовали 33 процента комментаторов. Всего в голосовании приняли участие более четырех тысяч граждан.

