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16:52, 16 октября 2024Экономика

Названы самые частые жалобы россиян на работу сферы ЖКХ

Володин назвал высокие тарифы самой частой жалобой россиян на сферу ЖКХ

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Наиболее острой проблемой для россиян в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) являются высокие тарифы. Самые частые виды жалоб граждан назвал председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает «Российская газета».

Володин опубликовал пост в своем Telegram-канале, в комментариях к которому попросил пользователей указать ключевую проблему сферы. В опросе приняли участие более четырех тысяч граждан.

За высокие тарифы ЖКХ и несоответствие качества услуг их цене проголосовали 33 процента комментаторов. Еще 13 процентов пожаловались на изношенные коммуникации, а 6,5 процента — на отсутствие прозрачности. Председатель отметил, что много жалоб поступило от жителей Челябинской, Ростовской, Волгоградской, Тверской, Томской и Новосибирской областей, Приморского и Камчатского краев, Республики Коми и Татарстана.

Ранее россиян предупредили об изменениях в платежках за ЖКУ в следующем году. В 2025-м тарифы должны проиндексировать на 11,9 процента.

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      Александра Качан
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