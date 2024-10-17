«Ледяные цветы» появились в российском регионе

«Ледяные цветы» образовались на реке в Пермском крае

На реке Чусовой в Пермском крае образовались кустики кристаллов, напоминающие ледяные цветы. Фотографии опубликовала дирекция ООПТ Пермского края на своей странице во «ВКонтакте».

«Это редкое явление называется "ледяные цветы". Возникнуть такие "кустики" ледяных кристаллов могут только на тонком, свежем слое льда при большой разнице между температурами ледовой поверхности и воздуха», — рассказали там.

Подобные цветы могут образоваться при температуре льда около 0 градусов и температура воздуха от минус 15 до минус 20 градусов. Так вода в реке какое-то время остается еще достаточно теплой, а водяные капли, находящиеся в слое воздуха у поверхности воды, контактируя с холодной воздушной массой, кристаллизуются.