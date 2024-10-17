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14:38, 17 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко признался в желании посетить Антарктиду

Президент Белоруссии Лукашенко признался в желании посетить Антарктиду
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Valery Sharifulin / Sputnik / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своем желании посетить Антарктиду. Об этом пишет БелТА.

«Я с большим, если вот так подумать, удовольствием, побывал бы на этом полюсе нашей планеты. Может, когда-нибудь мы там с вами и встретимся», — признался белорусский лидер на встрече с учеными и участниками белорусских антарктических экспедиций.

Лукашенко также заявил, что его интересуют климатические и экологические прогнозы относительно Антарктиды, вопросы биоразнообразия и особенности выживания организмов на материке.

Ранее Лукашенко называл космос белорусским. Соответствующее заявление глава государства сделал на торжественной церемонии чествования белорусских космонавтов.

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      Екатерина Грищенко
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