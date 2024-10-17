Собянин: до 2027 года в Москве появятся еще 12 станций метро

С 2025 по 2027 год в Москве планируется построить еще 12 станций метрополитена. Об этом в своем Telegram-канале объявил мэр столицы Сергей Собянин.

К этому времени в планах столичных властей ввести в эксплуатацию 28,4 километра линий метро. «На карте появится новая Рублево-Архангельская ветка — построим восемь станций на участке "Шелепиха" — "Ильинская"», — анонсировал градоначальник. Кроме того, намечено строительство четырех новых станций на Троицкой линии, на участке между станциями «ЗИЛ» и «Новаторская». В этот период продолжится возведение Бирюлевской линии, станций «Достоевская» Кольцевой линии и «Гольяново» Арбатско-Покровской. Также, как сообщается, к 2027 году в Москве должны появиться два электродепо метрополитена.

В начале сентября москвичам представили новую наземную станцию метро «Потапово». Она завершит собой Сокольническую (красную) линию, благодаря чему протяженность этой линии вырастет до 45,4 километра. По задумке мэрии, открытие этой станции позволит разгрузить Бутовскую линию метро и значительно улучшит транспортное обслуживание района Коммунарка. Как ожидается, пассажиропоток станции в первое время составит 20 тысяч человек в сутки, а к 2030 году увеличится до 30 тысяч.