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18:29, 17 октября 2024Забота о себе

Мужчин предупредили о последствиях прогулок без шапки

Трихолог Егорова: если ходить в холод без шапки, волосы выпадут через месяц

Фото: freepik

Низкие температуры могут отрицательно сказаться на здоровье волос, рассказала дерматолог и трихолог Татьяна Егорова. О последствиях прогулок без шапки на морозе она предупредила мужчин в беседе с Life.

По ее словам, когда температура на улице падает до +1 градуса и ниже, настоятельно рекомендуется надевать головной убор, особенно мужчинам — холод замедляет кровообращение, нарушая питание волосяных фолликулов. «Если в мороз ходить без шапки, то волосы точно выпадут. Потому что фолликул волосяной — это быстро делящийся орган, он очень чувствителен к изменению внешней среды», — отметила врач. Егорова объяснила, что волосы будут выпадать из-за спазма периферических сосудов на холоде.

На вероятность выпадения волос зимой также влияют возраст, генетика и состояние здоровья человека — если организм привык к перепадам температур, волосы могут уцелеть, заключила трихолог.

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      Александра Лисица
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