Мужчин предупредили о последствиях прогулок без шапки

Трихолог Егорова: если ходить в холод без шапки, волосы выпадут через месяц

Низкие температуры могут отрицательно сказаться на здоровье волос, рассказала дерматолог и трихолог Татьяна Егорова. О последствиях прогулок без шапки на морозе она предупредила мужчин в беседе с Life.

По ее словам, когда температура на улице падает до +1 градуса и ниже, настоятельно рекомендуется надевать головной убор, особенно мужчинам — холод замедляет кровообращение, нарушая питание волосяных фолликулов. «Если в мороз ходить без шапки, то волосы точно выпадут. Потому что фолликул волосяной — это быстро делящийся орган, он очень чувствителен к изменению внешней среды», — отметила врач. Егорова объяснила, что волосы будут выпадать из-за спазма периферических сосудов на холоде.

На вероятность выпадения волос зимой также влияют возраст, генетика и состояние здоровья человека — если организм привык к перепадам температур, волосы могут уцелеть, заключила трихолог.

Ранее врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева оценила безопасность популярных фенов Dyson. По ее словам, если человек будет использовать для сушки максимально горячий воздух, то стержни волос действительно могут получить термические повреждения независимо от марки фена.