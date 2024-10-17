Политолог Дробницкий заявил, что Харрис может предложить только критику Трампа

Кандидат в президенты США Камала Харрис не сможет отказаться от курса нынешнего американского лидера Джо Байдена в случае победы на выборах из-за желания Демократической партии оставить все как есть, считает американист Дмитрий Дробницкий. Таким мнением он поделился в беседе с газетой «Взгляд». Также он обозначил главную проблему для любой будущей власти США.

Политолог назвал логичным решение Харрис дать интервью Fox News, так как телеканал известен скептическим отношением к демократам, и его аудитория может не уделять внимания поддерживающим ее кандидатуру ресурсам. Дробницкий полагает, что тем самым демократы хотели показать, что они не боятся выступлений на площадках, «где их воспринимают с некоторой долей сомнения».

Вместе с тем он заявил, что Харрис не годится для этой роли, так как не умеет отвечать на сложные и неудобные вопросы и свела интервью к «простым лозунгам, которые озвучивает на каждом публичном выступлении».

Харрис говорила по методичке, и это было заметно. При этом тезисы, высказанные ею на Fox News, порой противоречили сами себе. С одной стороны, она рассказала, что все самое лучшее в политике Джо Байдена было инициировано ее силами. С другой — во всеуслышание заявила, что не станет продолжать курс своего предшественника Дмитрий Дробницкий американист

По его словам, демократы поставили на Харрис, чтобы сохранить все на прежних местах, ограничившись формальной заменой лиц.

«Но этот трюк, кажется, не сработает: общество хочет реформ», — считает Дробницкий.

В связи с чем, по его словам, демократам нечего предложить американцам, кроме обвинений Дональда Трампа в непрофессионализме.

«Избиратели давно определились, кто за кого будет голосовать. Американское общество расколото, и это — главная проблема для любой будущей власти США», — подытожил эксперт.

Ранее Харрис в интервью Fox News заявила, что не будет продолжать курс действующего президента Джо Байдена в случае победы на президентских выборах в ноябре. Она назвала себя представителем «нового поколения лидеров».