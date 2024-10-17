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20:23, 17 октября 2024Мир

Названа цель «плана победы» Зеленского

Политолог Суслов: Зеленский стремится усилить позиции «ястребов» в США и Европе

Фото: Juliane Sonntag / www.imago-images.de / Globallookpress.com

Оглашение «плана победы» украинского президента Владимира Зеленского направлено на усиление позиций американских и европейских «ястребов», которые будут больше давить на правительства с целью увеличения поддержки Киева. Об этом «Ленте.ру» рассказал политолог, член Совета по внешней и оборонной политике, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

«Очевидно, Зеленский рассчитывает на то, что "ястребино" настроенные оппозиционные силы внутри США и европейских стран будут оказывать давление на действующее правительство, обвиняя их в недостаточной поддержке Украины», — назвал он цель украинских властей, уточнив, что подобные «ястребы» стремятся к эскалации конфликта.

По словам эксперта, Зеленский считает, что правящим силам придется пойти на уступки «ястребам» и изменить свою позицию по вопросу вступления Украины в НАТО и разрешению ударов западным оружием по российским территориям. Однако на данный момент это вызывает недовольство среди западных лидеров и приводит к сдержанной реакции на предложенный «план победы».

Ранее в России «план победы» назвали путем к эскалации конфликта. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, который связал предложения Владимира Зеленского с потенциальным конфликтом РФ с НАТО.

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      Дмитрий Попов
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