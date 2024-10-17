P.Diddy мог усыплять своих жертв с помощью детского масла с наркотиками

Обвинитель P.DIddy заявил, что рэпер накачивал жертв наркотиком с детским маслом

Один из истцов, обвиняющих рэпера Шона Комбса (настоящее имя P.Diddy) в сексуальных преступлениях, раскрыл назначение 1000 бутылок с детским маслом, найденных у артиста. Об этом сообщает PageSix.

По данным источника, во время своих скандальных вечеринок Комбс заставлял гостей принимать запрещенные препараты, а своих потенциальных жертв обливал тем самым детским маслом, куда добавлял наркотик, схожий по действию с экстази и ЛСД.

Также в материалах дела сказано, что для полного контроля над жертвами продюсер использовал вещество, известное в криминальных кругах как «наркотик изнасилования», вызывающий сильное снотворное действие.

Ранее стало известно, что адвокаты P.DIddy впервые прокомментировали обвинения в изнасилованиях и других нарушениях закона в адрес рэпера, в том числе информацию о преступлениях против несовершеннолетних.