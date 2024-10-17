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14:36, 17 октября 2024Бывший СССР

Боец ВСУ рассказал о расстрелах военнопленных украинскими солдатами

Пленный Колесников: командование 59-й бригады ВСУ расстреливало военнопленных

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Командование 59-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливало российских военнопленных. Об этом рассказал пленный военнослужащий бригады Константин Колесников, передает ТАСС.

«Я видел, как они совершали страшные и ужасные вещи. Среди таких людей были (...) заместитель комроты с позывным Дох и рядовой боец, помощник с позывным Немец. Например, вот этот Немец расстреливал военнопленных, таких же, как и я сейчас. Меня никто за все это время не бил, не издевался надо мной. Дали возможность выжить, если кто-то раненый, оказывают медицинскую помощь», — сказал он.

Колесников также призвал сослуживцев сдаваться в плен. По его словам, в сложившихся условиях это единственная возможность выжить для солдат ВСУ.

Ранее стало известно, что солдаты 143-й пехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящейся на харьковском направлении, заявили о своем желании оставить позиции. По словам представителей пророссийского подполья, в подразделении не хватает офицеров, БПЛА и боеприпасов, а в некоторых частях процветает дезертирство.

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      Александр Курбатов
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