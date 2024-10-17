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00:52, 18 октября 2024Экономика

Правительство запретило три вида ПЭТ-упаковки

Кабмин запретил три вида ПЭТ-упаковки с сентября 2025 года

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Правительство опубликовало перечень продукции, производство и использование которой не допустимо, так как отходы от нее не подлежат обработке и утилизации. Об этом сообщает «Российская газета».

Первой, сохранив некоторые исключения, Кабмин включил в список ПЭТ-упаковку. В частности, бутылки для пищевой промышленности всех цветов, кроме бесцветного, голубого, зеленого, коричневого и белого. Также в перечень попали упаковка с нанесенной этикеткой из поливинилхлорида, за исключением термоусадочной этикетки, и многослойные бутылки.

Летом прошлого года председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что в России стоит запретить цветной пластик из-за его огромного вреда для природы.

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      Юлия Мискевич
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