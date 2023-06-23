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11:51, 23 июня 2023Среда обитания

В Госдуме поддержали идею запретить в России цветной пластик

Депутат Бурматов поддержал идею запрета цветного пластика в России

Фото: FLY:D / Unsplash

В России стоит запретить цветной пластик из-за его огромного вреда для природы, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил идею отказа от такого вида упаковки.

«Что касается цветного пластика, я горячий сторонник того, что у нас его быть не должно. Цветной пластик во многих странах либо запрещен, либо серьезно ограничен, либо его настолько дорого использовать, что производители отходят от этого. Его особенность заключается в том, что переработке он практически не подлежит, а его свойства таковы, что на протяжении столетий, попав на полигон, он отравляет окружающую среду», — объяснил депутат.

Цветной пластик практически не перерабатываем. Это достаточно мерзкий продукт с точки зрения последствий для здоровья человека. По-хорошему эту дрянь давно нужно было ограничивать и запрещать

Владимир Бурматовдепутат Госдумы

При этом, по мнению Владимира Бурматова, запрещать цветной пластик необходимо так, чтобы потребители не почувствовали на себе неудобств.

«Надо вместе с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) внимательно посмотреть, чтобы производители при переходе на более экологичную упаковку не вздумали перекладывать свои расходы на потребителя и не произошло взвинчивание цен под этим предлогом», сказал он.

Ранее «Известия» со ссылкой на Российского экологического оператора (РЭО) сообщили, что с 2024 года в России могут ограничить использование до пяти видов пластика. Таким образом, к 2030 году количество запрещенных типов упаковки увеличится до 20.

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В первую очередь предлагается ограничить использование ПЭТ-бутылок нетрадиционного цвета (отличного от белого, прозрачно голубого, зеленого и коричневого), а также остановить оборот тонкой термоусадочной пленки, которая используется для этикеток, сумок-сеток для овощей, пластиковых пакетов и капсул для кофе.

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, речь идет о поэтапном, планомерном переходе на экологичные альтернативы, то есть на упаковку, которую можно переработать, а значит, она не будет переполнять полигоны. При этом изменения должны быть постепенными, чтобы в стране появились все необходимые мощности, а бизнес смог подготовиться к нововведениям.

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    Варвара Кошечкина
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