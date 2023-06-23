Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
06:18, 23 июня 2023Среда обитания

В России предложили запретить цветные пластиковые бутылки

«Известия»: в России предложили запретить цветные пластиковые бутылки с 2024 года

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

До пяти видов пластиковой упаковки хотят запретить в России начиная с 2024 года, а к 2030-му число видов запрещенного пластика может увеличиться до 20. Такие планы прописаны в федеральном проекте «Экономика замкнутого цикла». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на презентацию Российского экологического оператора (РЭО).

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, речь идет о поэтапном, планомерном переходе на экологичные альтернативы, то есть на упаковку, которую можно переработать, а значит, она не будет переполнять полигоны. При этом изменения должны быть постепенными, чтобы в стране появились все необходимые мощности, а бизнес смог подготовиться к нововведениям.

В первую очередь предлагается ограничить использование ПЭТ-бутылок нетрадиционного цвета (отличного от белого, прозрачно голубого, зеленого и коричневого), а также остановить оборот тонкой термоусадочной пленки, которая используется для этикеток, сумок-сеток для овощей, пластиковых пакетов и капсул для кофе.

Материалы по теме:
Европе грозит кризис из-за дефицита воды. Смогут ли страны ЕС справиться с последствиями засухи?
Европе грозит кризис из-за дефицита воды.Смогут ли страны ЕС справиться с последствиями засухи?
1 июня 2023
Миллионы тонн мусора грозят уничтожить Байкал. Спасет ли озеро запрет на продажу вокруг него пластиковых пакетов?
Миллионы тонн мусора грозят уничтожить Байкал.Спасет ли озеро запрет на продажу вокруг него пластиковых пакетов?
24 мая 2023
Черное море необратимо меняется из-за климата. Что угрожает любимому курорту россиян?
Черное море необратимо меняется из-за климата.Что угрожает любимому курорту россиян?
12 июня 2023

Минпромторг пока предлагает ограничить четыре вида упаковки: разноцветные «кислотные» ПЭТ-бутылки, тонкую термоусадочную пленку, а также тару с этикеткой из ПВХ и упаковку c нерастворимыми клеями. В ведомстве заявили, что не стремятся запретить производство всех пластиковых изделий, речь идет о постепенном выведении пластиковых изделий, которые сейчас невозможно переработать.

Ранее сообщалось, что Минпромторг России ведет работу по запрету на импорт в страну ряда товаров из пластика. Среди прочего речь идет об одноразовой посуде, пластиковых контейнерах, пакетах и ватных палочках. Всего в перечне 28 позиций, их предлагают заменить изделиями из биоразлагаемого аналога, стекла, бумаги и дерева.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что Россия с 2025 года постепенно начнет отказываться от одноразовых пластиковых товаров. Чиновница пояснила, что процесс будет поэтапным — когда появится достойная альтернатива привычным товарам и упаковке, они будут сразу же заменяться.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны России заявило о контроле двух населенных пунктов в зоне СВО
    Россиянина заподозрили в серии изнасилований детей
    Американский ветеран обвинил Байдена в сокрытии правды о батискафе
    Возможность разлада между странами Запада из-за Украины оценили
    Названы способы мотивировать себя на занятия спортом
    Археологи обнаружили Голландский Стоунхендж
    МИД Канады предрек переговоры по конфликту на Украине
    В России предложили запретить цветные пластиковые бутылки
    Израиль увидел переданное Украине Западом оружие у своих границ
    В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.