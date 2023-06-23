«Известия»: в России предложили запретить цветные пластиковые бутылки с 2024 года

До пяти видов пластиковой упаковки хотят запретить в России начиная с 2024 года, а к 2030-му число видов запрещенного пластика может увеличиться до 20. Такие планы прописаны в федеральном проекте «Экономика замкнутого цикла». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на презентацию Российского экологического оператора (РЭО).

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, речь идет о поэтапном, планомерном переходе на экологичные альтернативы, то есть на упаковку, которую можно переработать, а значит, она не будет переполнять полигоны. При этом изменения должны быть постепенными, чтобы в стране появились все необходимые мощности, а бизнес смог подготовиться к нововведениям.

В первую очередь предлагается ограничить использование ПЭТ-бутылок нетрадиционного цвета (отличного от белого, прозрачно голубого, зеленого и коричневого), а также остановить оборот тонкой термоусадочной пленки, которая используется для этикеток, сумок-сеток для овощей, пластиковых пакетов и капсул для кофе.

Минпромторг пока предлагает ограничить четыре вида упаковки: разноцветные «кислотные» ПЭТ-бутылки, тонкую термоусадочную пленку, а также тару с этикеткой из ПВХ и упаковку c нерастворимыми клеями. В ведомстве заявили, что не стремятся запретить производство всех пластиковых изделий, речь идет о постепенном выведении пластиковых изделий, которые сейчас невозможно переработать.

Ранее сообщалось, что Минпромторг России ведет работу по запрету на импорт в страну ряда товаров из пластика. Среди прочего речь идет об одноразовой посуде, пластиковых контейнерах, пакетах и ватных палочках. Всего в перечне 28 позиций, их предлагают заменить изделиями из биоразлагаемого аналога, стекла, бумаги и дерева.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что Россия с 2025 года постепенно начнет отказываться от одноразовых пластиковых товаров. Чиновница пояснила, что процесс будет поэтапным — когда появится достойная альтернатива привычным товарам и упаковке, они будут сразу же заменяться.