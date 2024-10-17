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15:32, 17 октября 2024Бывший СССР

Российские военные взяли под огневой контроль часть Купянского района

Ганчев: ВС России взяли под огневой контроль часть Купянского района

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под огневой контроль часть Купянского района вдоль реки Оскол. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

Он отметил успехи российских военных на купянско-сватовском направлении. По его словам, под контролем ВС РФ также находится дорога, благодаря которой украинские войска обеспечивали свои передовые подразделения.

Ранее Ганчев рассказал, что действующие военнослужащие стран НАТО принимают участие в конфликте на стороне украинских войск. В том числе речь идет о военных из Германии, Франции и Польши. По данным главы Харьковской администрации, «интернациональные националистические подразделения» принимают участие в боях и на территории Курской области.

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      Кристина Есикова
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