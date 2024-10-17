Семья кабанов устроила курорт в российском регионе

Семейство кабанов устроило бальнеологический курорт в заповеднике

Семейство кабанов устроило бальнеологический курорт в заповеднике «Комсомольский». Об этом рассказали его сотрудники во «ВКонтакте».

По словам сотрудников заповедника, они обнаружили большое количество кабаньих следов во время рейда. Животные наследили на минерализованной трассе, проходящей лесной массив в долине реки Ханука, правого притока Горина. Специалисты объяснили, что при создании минполосы снимается верхний слой почвы и остается открытая глина, которую кабаны используют для избавления от паразитов.

«Кабаны очень любят купаться в таких болотцах с целью уничтожения эктопаразитов, которые им досаждают. Грязь на поверхности кожи подсыхает, образуя корочку, служащую преградой для членистоногих», — рассказал научный сотрудник комсомольского филиала ФГБУ «Заповедное Приамурье» Вадим Бобровский.

Ранее кабан в Окском заповеднике вышел нагулять жирок перед зимой и попал в объектив фотоловушки. По словам сотрудников заповедника, этой осенью в пойме Пры желуди есть, но местами. В одном из таких мест стоит фотоловушка, которая снимает кабанов, пришедших по желуди.