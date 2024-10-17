69-я параллель
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18:52, 17 октября 202469-я параллель

Сразу 200 беспилотников появились в небе над российским городом

В небе над Ноябрьском в ЯНАО появились сразу 200 беспилотников

Кадр: Telegram-канал «Ямал-Медиа | Салехард | Надым | Новый Уренгой | Ноябрьск»

В небе над Ноябрьском в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) появились сразу 200 беспилотников. Об этом сообщает «Ямал-Медиа» в Telegram.

Как сообщает портал, две сотни дронов были запущены школьниками над городом в рамках чемпионата по программированию и управлению летательными аппаратами. Из беспилотников школьники выложили в небе надписи «Ноябрьск», «Россия 2024», «Привет», а также фигуру бегущего оленя.

«Участники — школьники и студенты, всего 37 человек из всех муниципалитетов Ямала. Ребята соревновались в мастерстве управления БПЛА, поучаствовали в практических занятиях по конструированию и ремонту дронов, гонках FPV-дронов и мультироторных беспилотников», — рассказали в правительстве региона.

Ранее сообщалось, что в Якутии испытали новый российский беспилотник VTOL. Первый полет новейшего дрона попал на видео.

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      Марк Леонов
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