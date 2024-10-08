69-я параллель
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16:03, 8 октября 202469-я параллель

Испытания нового российского беспилотника попали на видео

В Якутии испытали новый российский беспилотник

Кадр: Telegram-канал «Анатолий Семенов - заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)»

В Якутии испытали новый российский беспилотник VTOL. Видеозапись одного из пробных полетов опубликовал замглавы правительства региона Анатолий Семенов в Telegram.

Летательный аппарат предназначен для доставки грузов между отдаленными населенными пунктами республики. Аппарат оснащен электрическим двигателем, он способен преодолевать до 200 километров, рабочий потолок дрона составляет 1000 метров.

На записи видно, что аппарат способен взлетать вертикально — таким образом, ему не требуется взлетно-посадочная полоса. Беспилотник успешно преодолел 150 километров, доставив в село Кептин лекарства, корреспонденцию и конфеты детям. Перелет занял всего полтора часа — по земле дорога заняла бы в зависимости от условий от шести до девяти часов.

Ранее в Якутии испытали вездеходы, которые, по утверждениям разработчиков, способны заменить авиаперевозку в труднодоступные районы. Автомобили «Бурлак» могут перевозить до трех с половиной тонн груза в модификации с прицепом.

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      Алан Босиков
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