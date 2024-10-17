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16:52, 17 октября 2024Ценности

Стали известны причины отсутствия Хейли Бибер на показе Victoria's Secret

Фото: face to face / Globallookpress.com

Анонимный инсайдер раскрыл причины отсутствия американской модели Хейли Бибер на прошедшем показе бельевого бренда Victoria's Secret. Соответствующий комментарий приводит Daily Mail.

«У нее сейчас много дел, и я думаю, все это понимают», — заявил источник. По его словам, первая причина, по которой знаменитость не пришла на шоу, это рождение сына.

Кроме того, собеседник портала напомнил про скандал, связанный с ее мужем Джастином Бибером и рэпером P.Diddy, а также сложные отношения с отцом Стивеном Болдуином. «Хейли прекрасно понимает, что ей необходимо избегать стресса в послеродовой период, поскольку она находится в деликатном положении, а ее здоровье — главный приоритет. Всего два года назад ей сделали операцию на сердце», — пояснил инсайдер.

В августе источник из близкого окружения знаменитости раскрыл подробности состояния Хейли Бибер после родов.

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      Мария Винар
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