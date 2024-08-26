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15:21, 26 августа 2024Ценности

Раскрыты подробности состояния Хейли Бибер после родов

People: Хейли Бибер и ее сын чувствуют себя хорошо после родов

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Раскрыты подробности состояния дочери актера Стивена Болдуина, американской модели Хейли Бибер, после рождения ребенка. Соответствующую информацию приводит People.

Как сообщил источник из близкого окружения, 27-летняя модель и ее сын чувствуют себя хорошо. Супруг девушки, певец Джастин Бибер, очень счастлив. «Они оба в восторге. Ребенок — настоящее чудо. Он прелесть и чувствует себя хорошо, как и Хейли», — рассказал инсайдер.

Собеседник издания рассказал, что пара долго молилась, чтобы у них появился ребенок. Он подчеркнул, что в день, когда избранники узнали о беременности, Бибер был очень рад. «Джастин уже отличный отец», — подчеркнул источник.

23 августа Бибер стал отцом. Артист опубликовал фото с младенцем, которого назвали Джек Блюз Бибер, в сети.

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      Екатерина Ештокина
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