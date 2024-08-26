Раскрыты подробности состояния Хейли Бибер после родов

People: Хейли Бибер и ее сын чувствуют себя хорошо после родов

Раскрыты подробности состояния дочери актера Стивена Болдуина, американской модели Хейли Бибер, после рождения ребенка. Соответствующую информацию приводит People.

Как сообщил источник из близкого окружения, 27-летняя модель и ее сын чувствуют себя хорошо. Супруг девушки, певец Джастин Бибер, очень счастлив. «Они оба в восторге. Ребенок — настоящее чудо. Он прелесть и чувствует себя хорошо, как и Хейли», — рассказал инсайдер.

Собеседник издания рассказал, что пара долго молилась, чтобы у них появился ребенок. Он подчеркнул, что в день, когда избранники узнали о беременности, Бибер был очень рад. «Джастин уже отличный отец», — подчеркнул источник.

23 августа Бибер стал отцом. Артист опубликовал фото с младенцем, которого назвали Джек Блюз Бибер, в сети.