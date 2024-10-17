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09:04, 17 октября 2024Наука и техника

Стало известно о неуязвимости российского «Изделия 305» в зоне СВО

«Ростех»: ракета «Изделие 305» неуязвима для средств РЭБ в зоне СВО

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) «Изделие 305», используемая вертолетами Ми-28НМ, неуязвима для средств радиоэлектронной борьбы противника (РЭБ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в Telegram стало известно от госкорпорации «Ростех».

Там отметили, что ракета «обеспечивают высокую точность поражения объектов противника вне зависимости от дальности их расположения в радиусе действия ракеты». При этом ЛМУР может использоваться в режиме «выстрелил — забыл», телеуправления и инерциальном.

«На сегодняшний день в боевых условиях не отмечено случаев подавления канала управления ЛМУРом в ходе спецоперации. Она всегда долетает именно туда, куда я ее направил экипаж вертолета-носителя», — заявили в госкорпорации.

В феврале в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что новые авиационные «Изделия-305» демонстрируют хорошую точность в зоне СВО. При этом точность ракеты не зависит от дальности ее применения. Мощность боевой части ракеты позволяет поражать бронетехнику, огневые точки, здания, комплексы противовоздушной обороны и артиллерийские системы.

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      Иван Потапов
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