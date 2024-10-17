Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:07, 17 октября 2024Интернет и СМИ

Уехавшая из России известная блогерша рассказала о сложностях и стрессах из-за эмиграции

Живущая в Испании блогерша Татьяна Мингалимова заявила о сложности эмиграции

Кадр: Руслан Белый / YouTube

Живущая в Испании российская блогерша Татьяна Мингалимова, известная как Нежный редактор, рассказала о стрессе из-за эмиграции. Деталями она поделилась в шоу «Культурная разница», видео доступно на YouTube-канале комика Руслана Белого (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

«Мне было очень сложно. Я там одна с чемоданами слонялась», — сказала Мингалимова. Она пояснила, что ее муж испытывал сильный стресс за границей, поэтому они решили, что он на время вернется в Россию. После этого, по словам блогерши, она полгода прожила одна в Грузии.

Мингалимова добавила, что после отъезда из России многие задачи брала на себя и самостоятельно решала ряд связанных с переездом вопросов, из-за чего сильно устала. После этого она предложила мужу поделить обязанности.

Ранее российская блогерша и актриса озвучки студии «Кубик в кубе» Ольга Кравцова, уехавшая из России, заявила о разочаровании от эмиграции. Она призналась, что ей не нравится адаптироваться к новой стране и жить в чужой культуре.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      «Сказки для малообразованных». В Москве и Киеве прокомментировали слухи о готовности Украины создать ядерную бомбу

      Модник из маленького городка попался на наркоторговле и сбежал из суда. Почему спустя 50 лет он остается легендой?

      Нетаньяху заявил о «начале последнего дня» ХАМАС

      Мужчин призвали чаще есть морковь и помидоры

      Обнаружен механизм регенерации мозга

      «Итог? Страны не стало». Спикер Госдумы заявил, что к распаду СССР привел культовый фильм о валютной проститутке

      Россиянина осудили за похищение человека и требования переписать на него имущество

      В НАТО не нашли доказательств присутствия армии КНДР на Украине

      В России представили винтовку ZOV

      В Венесуэле задержали трех граждан США по обвинению в терроризме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше