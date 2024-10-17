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20:00, 17 октября 2024Моя страна

Уникальное устройство размером с этаж для ОПК выпустили в России

Уникальную печатную плату размером с этаж для ОПК выпустили в Марий Эл

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Уникальное электронное устройство для оборонной промышленности выпустили в Республике Марий Эл. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Зайцев.

По его словам, в компании «Технотех» на одном из предприятий республики разработали огромную многослойную печатную плату. Размеры высокотехнологичного изделия внушительные: площадь составляет 64,4 квадратных дециметра, ширина платы — 23 сантиметра, а высота — 280 сантиметров, что сравнимо с высотой одного этажа.

При этом нестандартные размеры плат не в новинку для предприятия, сейчас оно способно организовать серийное производство изделий любых размеров. После введения антироссийских санкций Западом компания провела масштабную модернизацию производства, а теперь планирует увеличить мощности минимум в четыре раза.

«Уверен, применяемое современное оборудование, инновационные технологии помогут компании реализовать новые идеи, увеличить объемы производства и повлияют на развитие промышленного комплекса страны», — подчеркнул Зайцев.

Ранее госкорпорация «Ростех» показала видео с новым подствольным гранатометом ГП-46. Изделие планировали впервые представить за рубежом на 5-й Международной выставке оборонной промышленности ADEX 2024, которая прошла с 24 по 26 сентября в Баку (Азербайджан). До этого в Министерстве обороны сообщали, что российская оборонная промышленность в разы нарастила выпуск оружия и боеприпасов.

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      Варвара Кошечкина
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