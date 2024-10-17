В Нальчике из пожара спасли 20 человек

В Нальчике из пожара в жилом доме спасли 20 человек

В Нальчике из пожара спасли 20 человек. Соответствующий материал публикует местное информационное агентство «Кабардино-Балкария».

Сообщение о пожаре на улице Кабардинской поступило в МЧС вечером 16 октября. После прибытия спасатели выяснили, что на пятом этаже жилого дома горела квартира. Менее чем через час пожар на площади 70 квадратных метров удалось полностью ликвидировать.

В итоге из задымленной зоны спасли 20 человек, четверо из них — из квартиры, где произошло возгорание. Всего из здания эвакуировали 75 человек. На данный момент в больницу госпитализировали одного человека.

Ранее в октябре в российском городе сотрудники МЧС спасли из пожара мужчину и кроликов.