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18:36, 17 октября 2024Моя страна

В Нальчике из пожара спасли 20 человек

В Нальчике из пожара в жилом доме спасли 20 человек

Фото: РИА Новости

В Нальчике из пожара спасли 20 человек. Соответствующий материал публикует местное информационное агентство «Кабардино-Балкария».

Сообщение о пожаре на улице Кабардинской поступило в МЧС вечером 16 октября. После прибытия спасатели выяснили, что на пятом этаже жилого дома горела квартира. Менее чем через час пожар на площади 70 квадратных метров удалось полностью ликвидировать.

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В итоге из задымленной зоны спасли 20 человек, четверо из них — из квартиры, где произошло возгорание. Всего из здания эвакуировали 75 человек. На данный момент в больницу госпитализировали одного человека.

Ранее в октябре в российском городе сотрудники МЧС спасли из пожара мужчину и кроликов.

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      Карина Черных
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