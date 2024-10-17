В Ярославле нашли гигантские грибы

В спальном районе Ярославля местная жительница нашла гигантские грибы. Интервью с ней публикует портал 76.RU.

Россиянка обнаружила грибы у супермаркета и поделилась снимком в соцсетях. Ярославский миколог Ольга Лазарева заявила, что на снимке был запечатлен съедобный гриб — рядовка скрученная. По словам специалиста, рядовка обычно имеет меньшие размеры, предположительно, на рост этого экземпляра повлияла погода.

«Встречается в августе-октябре, в том числе на газонах в городе, большими группами. Он регулярно появляется, причем может в разных местах расти. Долго не задерживается, но споры разбрасывает и где-то недалеко друг от друга встречаются сростки плодовых тел. Опасности никакой не представляет», — пояснила специалистка.

Названный гриб можно готовить как магазинные вешенки, уточнила миколог. Однако в пищу можно употреблять только собранные в лесу экземпляры. «Но в городе собирать нельзя: во-первых, потому что грибы накапливают разнообразные загрязняющие вещества, ну и потом, в городе на него могут попадать экскременты животных и пыль», — подытожила Лазарева.

В августе россиянка нашла непристойный гриб.