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18:32, 17 октября 2024Моя страна

В Ярославле нашли гигантские грибы

Фото: Christina Dutkowski / Shutterstock / Fotodom

В спальном районе Ярославля местная жительница нашла гигантские грибы. Интервью с ней публикует портал 76.RU.

Россиянка обнаружила грибы у супермаркета и поделилась снимком в соцсетях. Ярославский миколог Ольга Лазарева заявила, что на снимке был запечатлен съедобный гриб — рядовка скрученная. По словам специалиста, рядовка обычно имеет меньшие размеры, предположительно, на рост этого экземпляра повлияла погода.

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«Встречается в августе-октябре, в том числе на газонах в городе, большими группами. Он регулярно появляется, причем может в разных местах расти. Долго не задерживается, но споры разбрасывает и где-то недалеко друг от друга встречаются сростки плодовых тел. Опасности никакой не представляет», — пояснила специалистка.

Названный гриб можно готовить как магазинные вешенки, уточнила миколог. Однако в пищу можно употреблять только собранные в лесу экземпляры. «Но в городе собирать нельзя: во-первых, потому что грибы накапливают разнообразные загрязняющие вещества, ну и потом, в городе на него могут попадать экскременты животных и пыль», — подытожила Лазарева.

В августе россиянка нашла непристойный гриб.

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      Карина Черных
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