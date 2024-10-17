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13:18, 17 октября 2024Силовые структуры

Задержание Росгвардией членов Ореховской ОПГ показали на видео

Росгвардия показала на видео задержание спецназом членов Ореховской ОПГ

Росгвардия показала на видео задержание спецназом членов Ореховской ОПГ. Ролик в четверг, 17 октября, в своем Telegram-канале опубликовала пресс-служба столичного управления ведомства.

На кадрах видно, как тяжеловооруженные сотрудники спецназа, прикрывающиеся бронированными щитами, врываются в квартиру одного из подозреваемых. Мужчину в трусах укладывают на пол, в комнате на полу виден брошенный им карабин.

17 октября в Москве силовики задержали семерых членов банды «Ореховские» по громким делам конца 1990-х и начала 2000-х годов.

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      Владимир Седов
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