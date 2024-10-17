Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:26, 17 октября 2024Бывший СССР

Российские военные уничтожили самоходку ВСУ в Сумской области

Минобороны показало кадры удара по самоходке ВСУ в Сумской области

Российские войска уничтожили в Сумской области самоходную артиллерийскую установку (САУ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео удара по украинской самоходке показала в Telegram пресс-служба Министерства обороны России.

На опубликованных кадрах видна САУ ВСУ, расположенная в открытом поле. В следующий момент на месте самоходки виден большой взрыв.

Отмечается, что для поражения украинской военной техники использовался барражирующий боеприпас «Ланцет».

Ранее также Минобороны России показало уничтожение французской САУ Caesar ВСУ в Харьковской области. На опубликованных кадрах запечатлен момент удара по цели с последующим взрывом.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили о возможном восстановлении ядерного оружия

      Цена на золото обновила исторический максимум

      Экс-главком ВСУ обвинил Запад в провалах украинской армии в 2023 году

      В Ярославле нашли гигантские грибы

      Мужчин предупредили о последствиях прогулок без шапки

      Россияне назвали лучший сериал 2024 года

      США внесли в санкционные списки против России три юрлица

      Российские военные уничтожили самоходку ВСУ в Сумской области

      Эксперт посетовал на отсутствие инфраструктуры для электрокаров в России

      На Украине потребовали отставки Зеленского из-за гражданской войны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше