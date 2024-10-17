Российские военные уничтожили самоходку ВСУ в Сумской области

Минобороны показало кадры удара по самоходке ВСУ в Сумской области

Российские войска уничтожили в Сумской области самоходную артиллерийскую установку (САУ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео удара по украинской самоходке показала в Telegram пресс-служба Министерства обороны России.

На опубликованных кадрах видна САУ ВСУ, расположенная в открытом поле. В следующий момент на месте самоходки виден большой взрыв.

Отмечается, что для поражения украинской военной техники использовался барражирующий боеприпас «Ланцет».

Ранее также Минобороны России показало уничтожение французской САУ Caesar ВСУ в Харьковской области. На опубликованных кадрах запечатлен момент удара по цели с последующим взрывом.