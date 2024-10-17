Передвигающийся на трех лапах детеныш косули начал приходить в себя после ранения

Передвигающийся на трех лапах спасенный детеныш косули начал приходить в себя

Спасенный детеныш косули, который передвигался на трех лапах, стал приходить в себя. Об этом сообщает Telegram-канал UTV.

Сотрудники Центра реабилитации диких животных Башкирии рассказали, что выжившее после ранений животное ни дня не остается в одиночестве. «Ребенок встает раньше всех и начинает звать, чтобы его кормили», — рассказал координатор Центра.

На размещенных кадрах видно, как маленькая косуля, прихрамывая, доходит до человека и с аппетитом жует листья.

Ранее детеныша косули спасли в Кушнаренковском районе Башкортостана и отвезли на обследование, вследствие которого выявили множественные застарелые переломы задней конечности.