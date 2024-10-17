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19:13, 17 октября 2024Моя страна

Передвигающийся на трех лапах детеныш косули начал приходить в себя после ранения

Передвигающийся на трех лапах спасенный детеныш косули начал приходить в себя

Кадр: Telegram-канал Телеканал UTV

Спасенный детеныш косули, который передвигался на трех лапах, стал приходить в себя. Об этом сообщает Telegram-канал UTV.

Сотрудники Центра реабилитации диких животных Башкирии рассказали, что выжившее после ранений животное ни дня не остается в одиночестве. «Ребенок встает раньше всех и начинает звать, чтобы его кормили», — рассказал координатор Центра.

На размещенных кадрах видно, как маленькая косуля, прихрамывая, доходит до человека и с аппетитом жует листья.

Ранее детеныша косули спасли в Кушнаренковском районе Башкортостана и отвезли на обследование, вследствие которого выявили множественные застарелые переломы задней конечности.

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      Екатерина Ештокина
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