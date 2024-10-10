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20:05, 10 октября 2024Моя страна

Передвигающегося на трех лапах детеныша косули спасли в российском регионе

В Кушнаренковском районе Башкортостана спасли раненого детеныша косули

Фото: Telegram-канал «ЦРДЖ Пин и Пуф»

Раненого детеныша косули, который передвигался на трех лапах, спасли в Башкортостане. Об этом сообщает «Башинформ».

Животное обнаружили в Кушнаренковском районе российского региона и отвезли на обследование, вследствие которого выявили множественные застарелые переломы задней конечности. Руководитель центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников рассказал, что животное пока решили не оперировать.

«Пока принято решение операцию не проводить, а понаблюдать и пройти период карантина. Малышка стоит на трех конечностях, ест и ходит в туалет сформированным стулом. Возврат в естественную среду обитания невозможен», — заключил он.

В сентябре в Уфе спасли просидевшую на дереве три дня кошку. Животное, забравшееся на высоту шесть метров, заметила жительница города, когда прогуливалась во дворе.

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      Екатерина Ештокина
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