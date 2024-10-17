В России отреагировали на желание Лукашенко участвовать в переговорах по Украине

Журова: логика в желании Лукашенко участвовать в переговорах по Украине есть

Логика в желании президента Белоруссии Александра Лукашенко участвовать в переговорах по Украине есть, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» она отреагировала на слова белорусского лидера.

«В принципе, логика в этом есть. Потому что по многим моментам Белоруссия тоже оказалась и санкционированной, и заблокированы какие-то вещи, которые невозможно там реализовывать. Поэтому думаю, что это надо проговаривать. Потому что получится, что Россия, например, в этих переговорах добьется результата, а Белоруссия при этом останется заблокирована», — отметила Журова.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна должна участвовать в переговорах между Россией и Украиной, потому что конфликт является и ее проблемой. По словам белорусского лидера, на потенциальных переговорах могут быть приняты разные решения. Например, что «завтра придется полстраны отдать».