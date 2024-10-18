28-летнего Тимоти Шаламе сняли целующегося с 52-летней Гвинет Пэлтроу

28-летний Тимоти Шаламе поцеловал 52-летнюю Гвинет Пэлтроу на съемках драмы

Американский и французский актер Тимоти Шаламе попал в объективы папарацци во время откровенной сцены с актрисой Гвинет Пэлтроу. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Уличные фотографы сняли 28-летнего артиста, целующегося с 52-летней женщиной, на съемках спортивной драмы «Марти Суприм» в Нью-Йорке. Для этого Шаламе надел классический двубортный костюм с галстуком, а Пэлтроу — длинный красный плащ и черные кожаные перчатки.

«Гвинет подписала контракт на совместную с Тимоти работу в фильме "Марти Суприм" благодаря своей дочери, которая уже много лет влюблена в звезду "Дюны"», — рассказал анонимный источник.

Ранее в октябре стало известно о желании 52-летней Гвинет Пэлтроу сделать пластику. Звезда «Железного человека» захотела увеличить грудь и подтянуть ягодицы посредством хирургического вмешательства.