Аль Пачино рассказал о самом постыдном опыте в жизни

Актер Аль Пачино рассказал, как в детстве получил травму гениталий

84-летний актер Аль Пачино рассказал, что в детстве получил травму гениталий. Его слова приводит People.

Инцидент произошел, когда артисту было около 10 лет. Он назвал событие одним из самых постыдных опытов в жизни. «Я шел по тонкому железному забору, исполняя свой танец на канате. Все утро шел дождь, и, конечно же, я поскользнулся и упал, железный прут ударил меня прямо между ног», — сказал звезда «Крестного отца».

Актер отметил, что ему было так больно, что он не мог самостоятельно дойти до дома. «Какой-то парень постарше увидел, как я стонал на улице, поднял меня и отнес [в квартиру тети]», — сказал он.

По словам Аль Пачино, он лежал на кровати с полностью спущенными до щиколоток штанами, а «три женщины его жизни» — мать, тетя и бабушка — находились рядом в состоянии паники. «Я думал: "Боже, пожалуйста, забери меня сейчас", когда слышал, как они шептали что-то друг другу», — рассказал артист.

Актер добавил, что его пенис «остался на месте», как и психологическая травма от произошедшего.

Ранее Аль Пачино подтвердил расставание с молодой возлюбленной. Он признался, что сейчас не состоит в любовных отношениях с 30-летней Нур Альфаллой, которая родила ему сына Романа в 2023 году.